



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 6-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 6-5-2021





الزمالك وسموحة

تقام مباراة الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى





غزل المحلة وانبى

تقام مباراة غزل المحلة وانبى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة





الاهلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية





وادى دجلة وبيراميدز

تقام مباراة وادى دجلة وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام





القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



