Advertisements
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 6-5-2021
الخميس 06/مايو/2021 - 10:40 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 6-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 6-5-2021
الزمالك وسموحة
تقام مباراة الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى
غزل المحلة وانبى
تقام مباراة غزل المحلة وانبى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة
الاهلى والاتحاد السكندرى
تقام مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية
وادى دجلة وبيراميدز
تقام مباراة وادى دجلة وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام
القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
Advertisements