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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 6-5-2021

الخميس 06/مايو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 6-5-2021.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 6-5-2021

الزمالك وسموحة
تقام مباراة الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى

غزل المحلة وانبى
تقام مباراة غزل المحلة وانبى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة

الاهلى والاتحاد السكندرى
تقام مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية

وادى دجلة وبيراميدز
تقام مباراة وادى دجلة وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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