إفتتاحية إيجابية لمؤشرات البورصة بعد قرارات الحكومة الجديدة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مع تأثير ضعيف لقرارات الحكومة بشأن مواعيد الاغلاق للمحلات و الذى كان متوقعا مع ارتفاع معدلات لإصابة و مع إعلان بنك Hsbc العالمى عن مدى جاذبية السوق المصرى مع توصية بالاستثمار فى الاسهم المصرية ، و الذى يعد شهادة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية و ارتفاع وزن السوق المصرى فى الصناديق الأجنبية و العربية .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10519 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3045 نقطة.