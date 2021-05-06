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إفتتاحية إيجابية لمؤشرات البورصة بعد قرارات الحكومة الجديدة

الخميس 06/مايو/2021 - 10:38 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مع تأثير ضعيف لقرارات الحكومة بشأن مواعيد الاغلاق للمحلات و الذى كان متوقعا مع ارتفاع معدلات لإصابة   و مع إعلان بنك Hsbc العالمى عن مدى جاذبية السوق المصرى مع توصية بالاستثمار فى الاسهم المصرية ، و الذى يعد شهادة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية و ارتفاع وزن السوق المصرى فى الصناديق الأجنبية و العربية . 
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10519 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3045 نقطة.

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