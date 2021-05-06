عائشة بن أحمد: تقديمي لشخصية السندريلا مخاطرة كبيرة لا أقدر عليها

برنامج "تريندنج" المذاع على إحدى الشاشات العربية، إ

لى أن الحلقات المقبلة ستشهد تطورات كثيرة، موضحة أنها لن توافق على تجسيد شخصية سعاد حسني؛ لأنها كانت محبوبة من الجميع، وأن الجمهور سيكون من الصعب عليه أن يتقبلها فيه .



وعن تشابه ملامحها معها، فقالت ان ذلك لن يكون كافيًا، كما أنها غير مصرية، وأنه من الممكن ألا يتقبل المصريون تجسد تونسية لدور سعاد حسني، بالإضافة أن السندريلا روحها صعب تأديتها، وأنها مخاطرة كبيرة لا تقدر عليها.



وأوضحت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أنها تشعر بسعادة كبيرة عندما يشببها الجمهور بسعاد حسني.



وأكدت عائشة بن أحمد على أنها ستعود لتصوير فيلم "ريتسا" بعد أسبوعين، وهو بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، كارولين عزمي، من تأليف معتز عبدالفتاح، وإنتاج شركة الجذور، وإخراج أحمد يسري.

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن أسباب تحمسها للمشاركة في مسلسل "لعبة نيوتن"، مُشيرًا إلى أنها كانت ترغب في العمل مع المخرج تامر محسن، وأنه عندما عُرض عليها الدور وافقت على الفور بدون تفكير؛ لأن الشخصية غريبة ومتناقضة وغامضة.وأشارت عائشة بن أحمد خلال لقائها في