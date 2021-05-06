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أسعار الأسماك اليوم الخميس 6-5-2021 في مصر

الخميس 06/مايو/2021 - 10:51 ص
اسعار السمك في مصر
اسعار السمك في مصر
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الأنواع المختلفة من الأسماك في مصر اليوم 6-5-2021، استقرار خلال احتفالات المصريين بعيد شم النسيم.

 

وكانت أسعار الأسماك تسجل ارتفاعات في شم النسيم إلا أن  شهر رمضان الذي يشهد انخفاض الطلب عليها عمل على وقف تلك الزيادات.

 

أسعار السمك اليوم الخميس 6-5-2021 :

 واستقر سعر كيلو البلطي  يتراوح بين 22 و26 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويس يتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، واستقر  سعر كيلو الجمبري ثابتا بين 300 جنيه و350 جنيهًا، و سعر كيلو السمك البوري بين 32 و38 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا،  أما سعر كيلو السمك الفيليه البلطي تراوح  بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

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