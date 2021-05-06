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الصين تعلّق اتفاقا اقتصاديا مع أستراليا

الخميس 06/مايو/2021 - 10:51 ص
الصين
الصين
وكالات
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علقت السلطات الصينية، اليوم الخميس، اتفاقا اقتصاديا مع أستراليا بعد إعلان نيتها إلغاء اتفاق حول مشروع "طريق الحرير"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

                    

قال مسؤول أمريكي كبير، في وقت سابق، إن إدارة بايدن أبلغت الصين أن تطبيع العلاقات مع أستراليا شرط مسبق لواشنطن لاتخاذ أي خطوة جوهرية نحو تحسين العلاقات مع بكين.

 

في مقابلة مع صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، قال منسق الرئيس الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل، إن "الإكراه الاقتصادي" الصيني لأستراليا قد أثير في كل اجتماع بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين و"سيتم التأكيد عليه في التفاعلات في أنكوراج لاحقًا هذا الاسبوع".

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