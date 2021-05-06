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مدبولي: نتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لتفعيل التعاون بين مصر وتونس

الخميس 06/مايو/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، السفير محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى مصر.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالإعراب عن سعادة مصر باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال زيارته المهمة لبلده الثاني مصـــر منذ أسابيع، مشيدًا بالمواقف العروبية والقومية للرئيس التونسي، وتصريحاته الداعمة لموقف مصر في ملف سد النهضة، والتي تأتى امتدادًا للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر وتونس.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس في أقرب فرصة ممكنة، من أجل تفعيل التعاون في كل المجالات التي تخدم البلدين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأن سفير تونس أعرب عن شكره على التنظيم المميز لزيارة الرئيس سعيّد إلى القاهرة، خاصة أنها تضمنت زيارات ميدانية، تعرف من خلالها الرئيس على جوانب الطفرة الشاملة التي تشهدها مصـــر.

وحول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أكد السفير أنه جار الإعداد حاليًا لتلك الاجتماعات، من خلال اجتماعات قطاعية فنية بين مسئولي الوزارات المعنية في البلدين، حتى يتسنى الاتفاق على أكبر قدر ممكن من ملفات التعاون في الفترة القادمة، مضيفًا أن هناك اهتمامًا من جانب تونس بملف إنشاء خط ملاحي بين البلدين، وتم عقد مشاورات بين مسئولي النقل في البلدين حول هذا الموضوع.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سفير تونس أشار إلى اهتمام السفارة بموضوعات التعاون في شقيها التجاري والاقتصادي، ولذا تم تنظيم زيارة للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تونس، والتقى خلالها برئيس الوزراء التونسي، ووزير التجارة والصناعة، وقيادات اتحاد الغرف التجارية التونسية، وهو ما سوف ينعكس على تعزيز الأطر التجارية والاستثمارية بين البلدين.

واختتم سفير تونس حديثه مؤكدًا أن مصلحة تونس أن تكون مصر قوية، وقال إن ما تشهده مصر من إنجازات حاليًا هو محل فخر للعرب، حيث صارت مصر نموذجًا يحتذى في التنمية والعمران، مشيدًا في هذا الصدد برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادته المتميزة لجهود التنمية في مصر.
مدبولي: نتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لتفعيل التعاون بين مصر وتونس
مدبولي: نتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لتفعيل التعاون بين مصر وتونس
مدبولي: نتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لتفعيل التعاون بين مصر وتونس
مدبولي: نتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لتفعيل التعاون بين مصر وتونس

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