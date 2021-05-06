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محافظ المنيا يشدد على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية في مواعيدها المقررة

الخميس 06/مايو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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ناقش اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي تزامنًا مع نهاية الربع الأخير للعام المالي الجاري وذلك بحضور عدد من مديري الخدمات، والإدارات النوعية، ورؤساء المدن.

وأكد المحافظ، علي سرعة الإنجاز ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين، لافتًا إلي إلي أنه لن يتهاون في محاسبة كل مقصر أو متخاذل في مهام تنفيذ الخطة المقررة.

شدد المحافظ علي الإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين

وأكد "القاضي" انه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،تعمل جميع أجهزة المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق بين كافة الأجهزة لتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، وتحقيق استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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