Advertisements
محافظ المنيا يشدد على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية في مواعيدها المقررة
الخميس 06/مايو/2021 - 10:58 ص
أحمد الخميسي
Advertisements
ناقش اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي تزامنًا مع نهاية الربع الأخير للعام المالي الجاري وذلك بحضور عدد من مديري الخدمات، والإدارات النوعية، ورؤساء المدن.
وأكد المحافظ، علي سرعة الإنجاز ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين، لافتًا إلي إلي أنه لن يتهاون في محاسبة كل مقصر أو متخاذل في مهام تنفيذ الخطة المقررة.
شدد المحافظ علي الإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين
وأكد "القاضي" انه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،تعمل جميع أجهزة المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق بين كافة الأجهزة لتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، وتحقيق استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأكد المحافظ، علي سرعة الإنجاز ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين، لافتًا إلي إلي أنه لن يتهاون في محاسبة كل مقصر أو متخاذل في مهام تنفيذ الخطة المقررة.
شدد المحافظ علي الإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين
وأكد "القاضي" انه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،تعمل جميع أجهزة المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق بين كافة الأجهزة لتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، وتحقيق استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
Advertisements