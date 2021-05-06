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محافظ المنيا: التوسع في مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا

الخميس 06/مايو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ستبدأ مديرية الصحة بالمنيا اليوم الخميس في التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" للمواطنيين وذلك بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة"المساجد-الكنائس"ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

أضاف محافظ المنيا، أنه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافةالي انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء المنيا.

من جانبه أكد دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة انه سيتم تخصيص فريق متحرك للاماكن العامة والخدمية،مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https:egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفًا أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كافة فئات المواطنين.

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