Advertisements
محافظ المنيا: التوسع في مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا
الخميس 06/مايو/2021 - 11:00 ص
أحمد الخميسي
Advertisements
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ستبدأ مديرية الصحة بالمنيا اليوم الخميس في التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" للمواطنيين وذلك بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة"المساجد-الكنائس"ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.
أضاف محافظ المنيا، أنه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافةالي انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء المنيا.
من جانبه أكد دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة انه سيتم تخصيص فريق متحرك للاماكن العامة والخدمية،مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https:egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفًا أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كافة فئات المواطنين.
أضاف محافظ المنيا، أنه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافةالي انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء المنيا.
من جانبه أكد دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة انه سيتم تخصيص فريق متحرك للاماكن العامة والخدمية،مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https:egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفًا أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كافة فئات المواطنين.
Advertisements