محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
الخميس 06/مايو/2021 - 11:05 ص
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انه تم الانتهاء من معاينة 78 موقع للمشروعات المدرجة بقطاع الشباب والرياضة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل 4 مواقع بمركز العدوة، 10 مواقع بمركز ملوي، 11 موقع بمركز مغاغة، 42 موقع بمركز أبو قرقاص، 11 موقع بمركز ديرمواس، مؤكدا انه جاري اعداد التصميمات الخاصة بها للبدء في تنفيذ الاعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حضر الاجتماع، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وجهاز التعمير وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.
شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيرًا الي أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
ناقش المحافظ، معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بعدد من القطاعات منها قطاع الشباب والرياضة والحماية المدنية والري والكباري والمجمعات الخدمية بالمراكز الخمس المدرجة في المبادرة، حيث أكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها، مشددًا على سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، موضحا ان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.
وخلال الاجتماع تابع المحافظ، موقف مبادرة" سكن كريم"، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، مشددا علي أهمية تدقيق الحالات المستحقة وتحقيق الرضا للمواطن، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها، تعمل علي تذليل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حضر الاجتماع، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وجهاز التعمير وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.
شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيرًا الي أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
ناقش المحافظ، معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بعدد من القطاعات منها قطاع الشباب والرياضة والحماية المدنية والري والكباري والمجمعات الخدمية بالمراكز الخمس المدرجة في المبادرة، حيث أكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها، مشددًا على سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، موضحا ان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.
وخلال الاجتماع تابع المحافظ، موقف مبادرة" سكن كريم"، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، مشددا علي أهمية تدقيق الحالات المستحقة وتحقيق الرضا للمواطن، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها، تعمل علي تذليل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.
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