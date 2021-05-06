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محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الخميس 06/مايو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انه تم الانتهاء من معاينة 78 موقع للمشروعات المدرجة بقطاع الشباب والرياضة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل 4 مواقع بمركز العدوة، 10 مواقع بمركز ملوي، 11 موقع بمركز مغاغة، 42 موقع بمركز أبو قرقاص، 11 موقع بمركز ديرمواس، مؤكدا انه جاري اعداد التصميمات الخاصة بها للبدء في تنفيذ الاعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حضر الاجتماع، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وجهاز التعمير وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيرًا الي أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

ناقش المحافظ، معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بعدد من القطاعات منها قطاع الشباب والرياضة والحماية المدنية والري والكباري والمجمعات الخدمية بالمراكز الخمس المدرجة في المبادرة، حيث أكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها، مشددًا على سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، موضحا ان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وخلال الاجتماع تابع المحافظ، موقف مبادرة" سكن كريم"، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، مشددا علي أهمية تدقيق الحالات المستحقة وتحقيق الرضا للمواطن، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها، تعمل علي تذليل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.

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