Advertisements

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لمناقشة رفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا

الخميس 06/مايو/2021 - 11:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استعداده لمناقشة رفع حماية الملكية الفكرية للقاحات فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، بدأت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي، مراجعة فعالية وسلامة لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا.

 

ومن المتوقع أن تتمكن شركة "سينوفاك" من إنتاج أكثر من مليار جرعة سنويًا على شكل مكونات سائبة بحلول فبراير، حسبما ذكرت في بيان.

 

وتعمل الشركة على توسيع قدرتها على تعبئة اللقاح في قوارير ومحاقن، والتي تتخلف حاليًا عن قدرتها على تصنيع اللقاح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاحات كورونا فيروس كورونا الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء يستعرض التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط

منذ 19 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

أجويرو يحسم وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

ما حقيقة عودة جوارديولا إلى برشلونة ؟

منذ حوالي 4 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يستعد لاستخدام صندوق طوارئ لشراء لقاحات فيروس كورونا

بعد انضمام "سينوفاك" للاستخدام الطارئ.. قائمة لقاحات كورونا التي توفرها مصر

الصين توافق على طرح لقاح "سينوفاك" للإستخدام الجماهيري

بينهم "سبوتنيك الروسي".. لقاحات جديدة تنضم لمصر لمواجهة كورونا

تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة والسفير الصيني عن لقاحات كورونا

وزيرة الصحة: استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" خلال الشهر الجاري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

رئيس الوزراء يستعرض التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط

11:00 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي