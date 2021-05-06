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غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

الخميس 06/مايو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اقترب بعض اللاعبين المصابين داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يغيب الثلاثي علي معلول وجونيور أجاي وحمدي فتحي عن مباراة الزمالك المقبلة، في الدوري المصري.

حيث يعاني علي معلول من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية في الثامن خلال شهر فبراير الماضي.

بينما يعاني جونيور أجاي من إصابة في العضلة الخلفية، وما زال اللاعب في فترة التأهيل والعلاج.

كما هناك حالة من الغموض بشأن موقف أيمن أشرف الذي يعاني من خشونة الركبة، حالت دون تواجده في المباريات الماضية، ونفس الشئ لسعد سمير الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة.

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