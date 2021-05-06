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غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة
الخميس 06/مايو/2021 - 11:16 ص
ريهام عبد المحسن
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اقترب بعض اللاعبين المصابين داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يغيب الثلاثي علي معلول وجونيور أجاي وحمدي فتحي عن مباراة الزمالك المقبلة، في الدوري المصري.
حيث يعاني علي معلول من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية في الثامن خلال شهر فبراير الماضي.
بينما يعاني جونيور أجاي من إصابة في العضلة الخلفية، وما زال اللاعب في فترة التأهيل والعلاج.
كما هناك حالة من الغموض بشأن موقف أيمن أشرف الذي يعاني من خشونة الركبة، حالت دون تواجده في المباريات الماضية، ونفس الشئ لسعد سمير الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة.
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