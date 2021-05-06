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6 قرارات جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

الخميس 06/مايو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة قرارات مهمة، تضمنت القرار رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب" الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020.

كما تضمنت القرارات القرار رقم 168 لسنة 2021 بعزل المستشار حمادة حسن أبو شوق محمد وكيل هيئة قضايا الدولة من وظيفته، والقرار رقم 169 لسنة 2021 بإحالة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد محمد نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش، والقرار رقم 171 لسنة 2021 بنقل أبو القاسم محمد فنجرى أبو جبل الرئيس من فئة أ بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية.

وشملت القرار رقم 172 لسنة 2021 بنقل مينا حسب الله بشرى كامل رئيس النيابة الإدارية من الفئة أ إلى وظيفة غير قضائية، والقرار رقم 173 لسنة 2021 بنقل نهاد حسن إبراهيم أبو الخير رئيس النيابة الإدارية من الفئة ب إلى وظيفة غير قضائية.

ونشرت هذه القرارات بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم

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