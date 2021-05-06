توفير 537 فرصة عمل للشباب في شمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم تنفيذ 289 مشروعًا، وفر 537 فرصة عمل حتى الآن ضمن برنامج "مشروعك" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة، ورفع المستوى الاقتصادي لها.





وبلغت قيمة تمويل المشروعات التي تقدم بها الشباب بمبالغ تراوحت بين ١٠ آلاف و٢٥٠ ألف جنيه لكل مشروع حسب حجمه، وبتيسيرات، علاوة على استفادة صاحب المشروع بمنحة رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات.





وأكد المحافظ على ضرورة الاستفادة من المشروعات التي تمولها الدولة، وذلك بهدف تشجيع الإنتاج والقطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.





وطالب المواطنون من أبناء المحافظة وخاصة الشباب بضرورة الاستفادة من تلك المشروعات التي تمولها الدولة، واستفادة الشباب بتنفيذ المشروعات الإنتاجية.





وأعلن أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية في المحافظة والمدير التنفيذي لـ" مشروعك"، عن أنه تم التنسيق مع 6 فروع للبنوك وتوفير 5 مقرات لها من أجل خدمة الشباب، منها 3 مقرات في العريش لخدمة أبناء مراكز ومدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل ومقرين آخرين في بئر العبد لخدمة أبناء مركز بئر العبد، لتمويل المشروعات المقدمة.



