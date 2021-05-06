Advertisements

الصين تعلق الحوار الاقتصادي مع أستراليا

الخميس 06/مايو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
علقت الصين، اليوم الخميس، الحوار الاقتصادي مع أستراليا، وصعدت حملة الضغط التي بدأت بسبب الدعم الأسترالي للتحقيق في فيروس كورونا وعطلت الصادرات إلى أكبر سوق خارجية في البلاد. وانخفضت العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بعد أن منعت بكين واردات الفحم والقمح الأسترالي وسلع أخرى خلال العام الماضي. لكنها فشلت في إجبار حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون على تقديم تنازلات.

وقالت كيتلين بيرن، المتخصصة في العلاقات الدبلوماسية الأسترالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن تعليق يوم الخميس "يشير إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية"، لكنه رمزي إلى حد كبير، مشيرة الي إن المسؤولين لم يلتقوا منذ عام 2017. واضافت بيرن، مدير معهد جريفيث آسيا في جامعة جريفيث الأسترالية: "إنها بالتأكيد خطوة مهمة ورمزية، ولكن من حيث الجوهر، فإن التأثير هنا محدود".

اتهمت الحكومة الصينية أستراليا باتخاذ خطوات "لتعطيل التبادلات الطبيعية" بسبب "عقلية الحرب الباردة والتمييز الأيديولوجي". وذكر بيان صادر عن وكالة التخطيط التابعة لمجلس الوزراء، اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن بكين "ستعلق جميع الأنشطة إلى أجل غير مسمى" في إطار الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا.

تجري الصين مثل هذه الحوارات مع أستراليا والولايات المتحدة وبعض الحكومات الأخرى لمناقشة النزاعات التجارية والقضايا الاقتصادية الأخرى. وقال زعيم المعارضة الأسترالية أنتوني ألبانيز في سيدني "وهذا أمر مؤسف. نحن بحاجة إلى حوار مع الصين.. لا يمكن أن يكون فقط وفقًا لشروطهم، على الرغم من ذلك. يجب أن يكون بشروط كلا البلدين ".

توترت علاقات الصين مع أستراليا والهند وبعض الجيران الآخرين بشكل متزايد بسبب إصرار الحزب الشيوعي الحاكم في الخارج، بما في ذلك مطالبات الأراضي المتنازع عليها والاتهامات بأن بكين تحاول التأثير على السياسة في أستراليا والديمقراطيات الغربية الأخرى.

منعت الصين واردات معظم السلع الأسترالية العام الماضي بعد أن دعت حكومتها إلى إجراء تحقيق في فيروس كورونا الذي ظهر في وسط الصين في أواخر عام 2019. يرفض الوزراء الصينيون استقبال المكالمات من نظرائهم الاستراليين. وأعرب وزير التجارة الأسترالي دان تيهان عن خيبة أمله في بيان قائلا "نظل منفتحين على إجراء الحوار والانخراط على المستوى الوزاري".

الصين هي السوق الخارجية الأولى لأستراليا، لكن تأثير العقوبات كان محدودًا لأن مصانع الصلب الصينية لا تزال تشتري خام الحديد الأسترالي، وهو أهم صادرات البلاد. في الشهر الماضي، ألغت أستراليا صفقتين وقعتهما حكومة ولاية فيكتوريا مع مبادرة بناء "الحزام والطريق" في بكين والتي تقدر بمليارات الدولارات على أساس "المصلحة الوطنية".

وقال وزير الخارجية الأسترالي إن الخطوة لا تستهدف "أي دولة بمفردها"، لكن بكين حذرت من أنها قد ترد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصين الحوار الاقتصادي أستراليا

أخبار تهمك

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

أجويرو يحسم وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن حظر حركة المواطنين وإيقاف وسائل النقل

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

كومان مصمم على ضم مواطنه لبرشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الوزراء يستعرض التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط

منذ ساعة و 17 دقيقة

ما حقيقة عودة جوارديولا إلى برشلونة ؟

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الصين: نأمل بتحسن العلاقات مع أستراليا

تقرير: ينبغي أن تركز أستراليا على الفرص التجارية مع الصين

بكين تنتقد مشرع استرالي لتحذيره من تهديد الصين

عميل صيني هارب يعطي أستراليا تفاصيل تجسس بكين وتدخلها في هونج كونج

سياسيون أستراليون: كشف وسائل الإعلام عن تجسس الصين أمر مقلق

قائد عسكري أمريكي: الصين تهدد الاستقرار في المحيط الهادئ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي