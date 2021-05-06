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أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلي مستويتها منذ 2014 في ابريل الماضي

الخميس 06/مايو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الحادي عشر على التوالي في أبريل ، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو أيار 2014، إذ قاد السكر ارتفاعا في جميع المؤشرات الرئيسية.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 120.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة بلغت 118.9 في مارس آذار.

وكانت القراءة السابقة لمارس آذار عند 118.5.

وقالت المنظمة التي مقرها روما في بيان إن التوقعات الجديدة تشير إلى نمو في إنتاج كل من القمح والذرة عالميا في الموسم المقبل.

 

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