تعرف على جهود الأمن الاقتصادي خلال الـ24 ساعة الأخيرة







إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات





حيثىقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (2643) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.





وفي مجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (6984) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفي مجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية عن ضبط (237) قضية متنوعة.







وفي مجال الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهودها عن ضبط (89) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وفي مجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (41) قضية (مصنفات سمعية وبصرية - مطبوعات).







وفي مجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1364) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر)، وفي مجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (6) قضايا.

