مسلسل "النمر" الحلقة 23.. محمد إمام يشترى معرض الذهب الخاص بمحمد رياض ويُعرضه لخسارة جديدة







عُرضت قناة "الحياة" أمس الحلقة 23 من مسلسل"النمر" للفنان محمد إمام، ودارت الأحداث حول عودة "هدية"سوسن بدر" والدة" عبد الله" محمد إمام للصاغة مرة أخرى، وذهبت للإقامة في منزلها بعدما قام ابنها"عبد الله"بتجديده، وبمجرد دخولها للمنزل تسترجع ذكريات يوم الحادث الأليم الذي نتج عنه موت زوجها"ماهر رضوان"، ويعدها إبنها أنه لن يترك حقها وحق والده.



يتجه" الحاوي"أحمد حلاوة لـ "الشيمي"محمد رياض ويخبره بأن "هدية" قد عادت لمنزلها، ويطلب منه أن يأخذ ابنته لكي يغادروا الصاغة بسبب خوفه منها، لكن "الشيمي" يحاول أن يطمئنه.



تلتقي "شمس"نرمين الفقي مع "عدوي" تاجر الألماظ بعدما علمت أنه وقف مع "عبد الله" ضدها، فتخبره أن جزاء الخيانة الموت، فيخبرها أن من بدأت الخيانة عندما تخلت عن ماهر رضوان قبل ذلك.



تتجه المهندسة "عبير" لـ"الشيمي" مع المشتري لكي تجعله يوقع على عقد بيع معرضه بالزمالك، لكنه يكتشف أن المشتري هو "عبد الله رضوان"، فيرفض في البداية، لكنه يوافق بعد ذلك، بعدما قرر عبد الله أن يرفع من الثمن المتفق عليه لخمسة مليون جنيهًا، لكي يستطيع أن يدفع الشرط الجزائي لشريكه في المول، ويتضح بعد ذلك أنه أحد رجال "عبد الله"، وأن المهندسة عبير تعمل معهم أيضًا، وبعد ذلك ينجح عبد الله في استعادة أمواله.



تتجه "صفية "حنان سليمان لرؤية "هدية "سوسن بدر"وتعطيها صندوق صغير خاص بزوجها" ماهر رضوان" والذي قد احتوى على عقد البيت والمحل، وتخبرها أن" عنتر الحلق" و" الشيمي" بحثا عنه كثيرًا ولكنها من وجدته وقامت بتخبئته.



ينصب الشيمى وعنتر وشمس فخ لعبد الله بعدما عرفا موعد تسليم الألماظ وأرسلا وراءه حسن وخالد ولكن فى الطريق تعطلت سيارتهما فما كان منهما إلا أن ذهبا لأقرب كمين وقاما بالتبليغ عنه وعند وصول سيارته يقوموا بتفتشيها فوجدوا بداخلها شنطة بها صندوق صغير، فأخبرهم خالد الشيمي أن هذا الصندوق هو الذى يحتوى على الألماظ.