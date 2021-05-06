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رئيس فاكسيرا يكشف مصير من يتلقى لقاح كورونا وهو مصابا به
الخميس 06/مايو/2021 - 11:34 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات "فاكسيرا"، إن التسجيل للحصول على لقاح كورونا متاحا لكل الشعب المصري، وليس فقط أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وأشارت "هبة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن حجم إقبال المواطنين على الحصول على التطعيم جيدة، منوهة بأن من يتلقى لقاح كورونا وهو لا يدرك أنه مصابا بالعدوى لا يوجد مشكلة عليه.
وأضافت رئيس الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات "فاكسيرا"، أن كل لقاحات كورونا آمنة، موضحة أنه بعد حصول المواطن على التطعيم يتم متابعته من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي أثار سلبية لتناول لقاح "أسترازينكا" في مصر حتى الآن، فهو أمن تماما.
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