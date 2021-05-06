مر فوق مصر 8 دقائق.. ما لا تعرفه حول الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

لعل صاروخ الصين الخارج عن السيطرة، أصاب العالم بمخاوف كبيرة، جراء الأحاديث المثارة بفقدان السيطرة عليه، وأن أجزاء منه قد تسقط على مناطق مأهولة بالبشر.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.



١. انطلق صاروخ لونغ مارش 5 بي من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل حاملا مركبة تيانخه، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة. وكان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.



٢. يزن جسم صاروخ الصين الخارج عن السيطرة حوالي 21 طنًا، ويبلغ طوله نحو 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدمًا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية عدة بشأن الصاروخ الذي أطلقته الصين الخميس الماضي.



٣. مر الصاروخ الصيني CZ-5B الخارج عن السيطرة فوق مصر، أمس الأربعاء، في الساعة 11:20 مساءً، واستمر لمدة 8 دقائق.



٤. هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام.



٥. من المرجح أن يسقط جزءً من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام المقبلة.



٦. ولاحظ متتبعو الحطام الفضائي أنه يتحرك ببطء وبشكل غير متوقع إلى الأرض خلال الأيام القليلة الماضية، وستكون إعادة دخول المركبة واحدة من أكبر عمليات الهبوط غير المتحكم فيه على الإطلاق.



٧. كما أن الحطام يمكن أن يضرب المحيطات أو المناطق غير المأهولة، لكن يبقى خطر الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الممتلكات.