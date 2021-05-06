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السفارة الأمريكية في بكين تنشر رسالة مهينة تثير غضب الصينين

الخميس 06/مايو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أثارت رسالة عبر الإنترنت من سفارة الولايات المتحدة في بكين الغضب في الصين. ذكرت الرسالة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أنه تم قبول الطلبات للدراسة في الجامعات الأمريكية وعلى أولئك الذين يرغبون في الذهاب "القفز على الفرصة مثل الجراء الصغيرة"، ونشرت مع الرسالة مقطع فيديو لجرو يسعى لعبور السياج.

وأثار هذا الوصف غضب مئات الآلاف الذين انهالت تعليقاتهم علي المنشور بوصفه عنصري. ويأتي الجدل وسط توترات متصاعدة بين بكين وواشنطن بشأن النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة وحقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت وغيرها. اتخذت الصين خطًا متشددًا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن لأنها تزيد من إنفاقها العسكري وقوتها الدبلوماسية.

وعلي صعيد آخر، علقت الصين، اليوم الخميس، الحوار الاقتصادي مع أستراليا، وصعدت حملة الضغط التي بدأت بسبب الدعم الأسترالي للتحقيق في فيروس كورونا وعطلت الصادرات إلى أكبر سوق خارجية في البلاد. وانخفضت العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بعد أن منعت بكين واردات الفحم والقمح الأسترالي وسلع أخرى خلال العام الماضي. لكنها فشلت في إجبار حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون على تقديم تنازلات.

وقالت كيتلين بيرن، المتخصصة في العلاقات الدبلوماسية الأسترالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن تعليق يوم الخميس "يشير إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية"، لكنه رمزي إلى حد كبير، مشيرة الي إن المسؤولين لم يلتقوا منذ عام 2017. واضافت بيرن، مدير معهد جريفيث آسيا في جامعة جريفيث الأسترالية: "إنها بالتأكيد خطوة مهمة ورمزية، ولكن من حيث الجوهر، فإن التأثير هنا محدود".

اتهمت الحكومة الصينية أستراليا باتخاذ خطوات "لتعطيل التبادلات الطبيعية" بسبب "عقلية الحرب الباردة والتمييز الأيديولوجي". وذكر بيان صادر عن وكالة التخطيط التابعة لمجلس الوزراء، اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن بكين "ستعلق جميع الأنشطة إلى أجل غير مسمى" في إطار الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا.

تجري الصين مثل هذه الحوارات مع أستراليا والولايات المتحدة وبعض الحكومات الأخرى لمناقشة النزاعات التجارية والقضايا الاقتصادية الأخرى. وقال زعيم المعارضة الأسترالية أنتوني ألبانيز في سيدني "وهذا أمر مؤسف. نحن بحاجة إلى حوار مع الصين.. لا يمكن أن يكون فقط وفقًا لشروطهم، على الرغم من ذلك. يجب أن يكون بشروط كلا البلدين ".

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