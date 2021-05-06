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عدم إقامة صلاة عيد الفطر بشمال سيناء في الساحات والملاعب

الخميس 06/مايو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم الخميس، عن عدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات والملاعب الرياضية على مستوى المحافظة طبقًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة.

وقال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه سيتم إغلاق المنشآت الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء، ومنع أي تجمعات في الهيئات والأندية الرياضية بالمحافظة، وعدم عقد أي جمعيات عمومية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على عدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك داخل جميع الهيئات الرياضية والشبابية، سواء بالمساجد التي في داخلها أو أي ساحات أو ملاعب مفتوحة، مع الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد صرح بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، وافقت على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة الجمعة، وبضوابط مواجهة كورونا ذاتها، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه.

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