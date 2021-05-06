طلب إحاطة بشأن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الأصول غير المستغلة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات على مستوى الجمهورية، واستغلال الأصول غير المستغلة، لمنع التعدي على بعض هذه الأصول التي تعد أموالًا عامة وبعضها مهدر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من بعض المشروعات القومية العالقة في بعض المحافظات، خاصة تلك المتوقفة على اعتمادات مالية بسيطة حتى تدخل الخدمة.





وأوضح "محسب" في طلبه، اليوم الخميس، أن تعظيم الموارد وحسن استغلال الأصول غير المستغلة في مختلف القطاعات والهيئات على مستوى الجمهورية، من الأهداف الأساسية لرؤية مصر 2030، وخطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي على كل محافظ أن يقدم رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول في محافظته ، بما لا يتعارض مع وزارات أخرى، ولتتلاشى هذه الخطوة لابد من التنسيق بين مختلف الوزارات على أن يرفع الأمر لرئيس الحكومة لفض التشابكات إن وجدت، خاصة وأن الهدف إعلاء المصلحة العامة للمواطنين.



