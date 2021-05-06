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طلب إحاطة بشأن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الأصول غير المستغلة

الخميس 06/مايو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات على مستوى الجمهورية، واستغلال الأصول غير المستغلة، لمنع التعدي على بعض هذه الأصول التي تعد أموالًا عامة وبعضها مهدر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من بعض المشروعات القومية العالقة في بعض المحافظات، خاصة تلك المتوقفة على اعتمادات مالية بسيطة حتى تدخل الخدمة.

وأوضح "محسب" في طلبه، اليوم الخميس، أن تعظيم الموارد وحسن استغلال الأصول غير المستغلة في مختلف القطاعات والهيئات على مستوى الجمهورية، من الأهداف الأساسية لرؤية مصر 2030، وخطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي على كل محافظ أن يقدم رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول في محافظته، بما لا يتعارض مع وزارات أخرى، ولتتلاشى هذه الخطوة لابد من التنسيق بين مختلف الوزارات على أن يرفع الأمر لرئيس الحكومة لفض التشابكات إن وجدت، خاصة وأن الهدف إعلاء المصلحة العامة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات يتطلب الوقوف على مقومات كل محافظة وما تمتلكه من موارد قد تكون سببًا في تعزيز مواردها، في الوقت الذى يجب أن يتم عمل حصر شامل لكافة المشروعات القومية الجاري العمل فيها، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها، وكيف يمكن أن يتم توجيه الموارد الذاتية لكل محافظة لدعم تنفيذ هذه المشروعات، متابعا: "يجب علينا تشكيل لجنة تضم جميع الوزارات المعنية بكافة الموارد والمؤسسات وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لسرعة البت فى طلبات التخصيص أو تعظيم الاستفادة من الأصول ما دام الهدف هو مصلحة المواطن".

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