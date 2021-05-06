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تعرف علي جهود أمن المنافذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الخميس 06/مايو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها اليومية إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (4) قضايا تهريب من أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفي مجال تهريب النقد تم ضبط قضية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر تم ضبط قضية، وفي مجال الأمن العام ضبط (28) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (970) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (166) حكم قضائى متنوع، وفي مجالي مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" ضبط (7) قضايا.

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