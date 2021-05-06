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الصين ترفض انتقادات مجموعة السبع بشأن حقوق الإنسان

الخميس 06/مايو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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رفضت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، انتقادات لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى لحقوق الإنسان وسجلها الاقتصادي واتهمتهم بالتدخل في شؤونها.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، إن بيانًا صدر يوم الأربعاء عن دبلوماسيي مجموعة الدول السبع في لندن "وجه اتهامات لا أساس لها" ضد الصين، واتهمهم بـ "التدخل الفاضح" في شؤون الصين. وقال وانغ في مؤتمر صحفي إن "الصين تدين ذلك بشدة".

وأضاف بيان يوم الأربعاء إلى الضغط الدبلوماسي على بكين بشأن معاملتها للأويغور والأقليات الأخرى وتقارير الاعتقالات الجماعية والعمل القسري والتعقيم القسري. وقال المسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا إنهم "قلقون للغاية" لكنهم لم يعلنوا عن أي إجراء رسمي بشأن تقارير العمل القسري وغيرها من الانتهاكات.

تريد إدارة بايدن تشكيل تحالف للرد على قوة الصين الاقتصادية والاستراتيجية. لكن بعض الحكومات الأوروبية أكثر حذرًا بشأن التعامل مع حكومة سوق تصدير مهم.

ترفض بكين الشكاوى من أنها تسيء معاملة الأقليات وتقول إن المعسكرات في شينجيانغ مخصصة للتدريب على الوظائف لتعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة التطرف بين السكان المسلمين في المنطقة الغربية. وقال وانغ إنه يتعين على حكومات مجموعة السبع أن تعمل على تحسين الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا للدول النامية بدلًا من "توجيه الاتهامات والتدخل مع الدول الأخرى بطريقة متعالية".

واضاف إن "محاولات تجاهل القواعد الأساسية للعلاقات الدولية وخلق ذرائع مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادة الصين وتشويه صورة الصين لن تنجح أبدا".

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لوزراء خارجية مجموعة السبع حقوق الانسان الصين

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