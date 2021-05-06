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بايرن ميونيخ يطلب أشرف حكيمي
الخميس 06/مايو/2021 - 11:43 ص
غدير أحمد
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كشفت شبكة "Sport1" الألمانية عن رغبة نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم مركز الظهير الأيمن.
وبحسب الشبكة، فإن بايرن ميونيخ عاد للاهتمام بضم أشرف حكيمي، من جديد بعد عام كامل خاصة وأن النادي الألماني كان يريد التعاقد مع المغربي من ريال مدريد في صيف 2020.
وتابعت الشبكة، أن هناك رغبة جديدة من طرف نادي بايرن ميونيخ لضم حكيمي وقد تكلف الصفقة خزائن النادي الألماني أكثر من 45 مليون يورو.
وأشارت الشبكة، أن بايرن ميونيخ يريد بيع دافعه بونا سار، الوافد الجديد في يناير الماضي من مارسيليا من أجل تمويل صفقة حكيمي.
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