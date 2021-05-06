بايرن ميونيخ يطلب أشرف حكيمي

كشفت شبكة "Sport1" الألمانية عن رغبة نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم مركز الظهير الأيمن.





وبحسب الشبكة، فإن بايرن ميونيخ عاد للاهتمام بضم أشرف حكيمي، من جدي د بعد عام كامل خاصة وأن النادي الألماني كان يريد التعاقد مع المغربي من ريال مدريد في صيف 2020.





وتابعت الشبكة، أن هناك رغبة جديدة من طرف نادي بايرن ميونيخ لضم حكيمي وقد تكلف الصفقة خزائن النادي الألماني أكثر من 45 مليون يورو.





وأشارت الشبكة، أن بايرن ميونيخ يريد بيع دافعه بونا سار، الوافد الجديد في يناير الماضي من مارسيليا من أجل تمويل صفقة حكيمي.



