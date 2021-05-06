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استولوا على 3 ملايين جنيه من أموال العاملين بالخارج.. الداخلية تضبط 3 أشخاص

الخميس 06/مايو/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، لقيامه بالاشتراك مع والده الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها لنجله عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي (500٫000 ألف جنيه مصري).

كما ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا) لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي (400٫000 ألف جنيه مصري).

وتم ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط).. لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي (1٫700٫000 جنيه مصري).

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