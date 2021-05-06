"فاكسيرا" تكشف موعد تلقي المتعافي من كورونا للقاح (فيديو)

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات "فاكسيرا"، إن المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يحصل على اللقاح بعد 3 أشهر من الشفاء.





وأشارت "هبة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المناعة التي تتكون لدى المتعافي من كورونا تختلف من شخص لأخر، حيث أن الدراسات العلمية تشير إلى أن الأجسام المناعية تعيش في جسم الإنسان من 3 إلى 6 شهور بعد تعافيه من كورونا.



