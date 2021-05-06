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قتلى جراء سقوط طائرة على منزل بالولايات المتحدة الأمريكية

الخميس 06/مايو/2021 - 12:02 م
سقوط طائرة
سقوط طائرة
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، سقوط طائرة صغيرة على منزل بولاية ميسيسيبي، ما أسفر عن مقتل أحد سكان المنزل الأربعة وثلاثة من سكان ولاية تكساس كانوا في طريقهم لحضور حفل تخرج جامعي.

 

وأرسل المجلس الوطني لسلامة النقل، أحد محققيه إلى هاتيسبرغ، التي تقع في جنوب شرق مدينة جاكسون عاصمة ولاية مسيسيبي، للتحقيق في الحادث الذي تسبب في نشوب حريق.

 

ولم تكن السلطات الأمريكية على علم بأي مكالمات استغاثة من الطائرة "ميتسوبيشي إم يو 2 بي 60" لكنها لم تراجع بعد تسجيلات الحركة الجوية.

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