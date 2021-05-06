العقل المدبر نفذ جريمته بـ"عربية والده".. كواليس السطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد، بقيام 4 مجهولين بسرقة مكتب البريد الكائن بدائرة القسم، وما قرره موظفين بالمكتب محل البلاغ، مقيمان بدائرة القسم، أنهما أثناء تواجدهما بالمكتب عملهما، فوجئا بدلوف 4 مجهولين يرتدون الكمامات الطبية وقيام أحدهم بتهديدهما بسلاح ناري "طبنجة "، وتقييدهما بشريط لاصق والإستيلاء على مبلغ مالي من داخل الخزينة ولاذوا بالهرب.



تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية".





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين وبمواجهتهم إعترف أحدهم أنه دائم التردد على المكتب محل الواقعة لصرف حوالات، فإختمر في ذهنه إرتكاب الواقعة، وفي سبيل تنفيذ ذلك أتفق مع باقى المتهمين على التوجه بسيارة "ملك والده " وأنتظرهم خارج المكتب ودلف الباقين لداخله، وبحوزتهم سلاح ناري أعدوه مُسبقًا، وإرتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، وإقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم.



كما أرشدوا عن السيارة والسلاح النارى المستخدمين فـى إرتكاب الواقعة، وأضافوا بأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

