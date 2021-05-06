أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تحرير 120 محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 150 شيشة وغلق 20 مقهى، وذلك خلال حملة ليلية أمس الأربعاء، لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.



وأضاف المحافظ، في بيان له اليوم الخميس، أن إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 إبريل وحتى أمس الأربعاء 5 مايو، أسفرت عن ضبط 4066 شيشة وتحرير 2062 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 280 مقهى.