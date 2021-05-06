أسباب تغيير موقف برشلونة من ضم لاوتارو

أكدت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني، لازال مهتمًا بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ولكن ليس بشغف الصيف الماضي.





برشلونة كان قد حاول التعاقد مع لاوتارو في انتقالات الصيف الماضي، ولكن لم ينجح الأمر بسبب الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.





وحتى الآن لم يتم حسم ملف تجديد عقد لاوتارو مع إنتر ميلان، حيث أنه سينتهي في صيف 2023.





واوضحت التقارير أن وكلاء لاوتارو السابقين كانوا قد أتموا الاتفاق على التجديد مع إنتر ميلان، إلا أن ممثله الجديد لم يجلس بعد للتحدث مع النادي، تاركًا كل الاحتمالات مفتوحة، مشيرة إلى أن ناديه قد يلجأ إلى بيعه بسبب الأزمة الاقتصادية.





وكشفت التقارير عن سبب تغيير موقف برشلونة، حيث أرجعت ذلك إلى أنه لن يتمكن حتى من دفع 90 مليون يورو بدلًا من 111 في حالة تضمين جونيور فيربو ضمن الصفقة، وهو ما أبعد اللاعب عن أولوياته.





بالإضافة إلى أن اللاعب يرغب في تجديد عقده إنتر ميلان، حيث صرح قبل أسابيع: "سأقوم بتمديد العقد قريبًا، وخطتي هي البقاء هنا لفترة طويلة".





جدير بالذكر أن لاوتارو يتقاضى 2.5 مليون يورو كراتب، في حين يحصل لوكاكو على 7.5 مليون يورو.



