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الأرصاد: انخفاض مؤقت بالحرارة والعظمى بالقاهرة تصل 35 درجة

الخميس 06/مايو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة اليوم الـ 25 من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، القاهرة الكبرى العظمى 35 درجة والصغرى 20 والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 20، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 19، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 18، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 28.

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