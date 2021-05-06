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إقامة صلاة الجنازة على والد الفنان محمد علي رزق بمسجد السيدة نفيسة

الخميس 06/مايو/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على والد الفنان محمد علي رزق، وذلك بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه.

وكان محمد علي رزق قد أعلن عن وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:"أبويا مات، صلاة الجنازه بأمر الله عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة".

وتابع محمد علي رزق قائلًا: "عزاء أبويا علي المقابر"،وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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