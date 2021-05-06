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"فاكسيرا" تكشف عدد من تلقوا لقاح كورونا في مصر (فيديو)
الخميس 06/مايو/2021 - 12:16 م
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات "فاكسيرا"، إن عدد من حصلوا على لقاح كورونا تخطى مليون شخص على مستوى الجمهورية، وحصل على التطعيم من خلال مركز فاكسيرا نحو 7 آلاف شخص.
وأشارت "هبة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المركز يستقبل المواطنين على مدار اليوم التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً خلال شهر رمضان.
وأضافت رئيس الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات "فاكسيرا"، أنه لا يوجد أي توصيات بإجراء تحليل الأجسام المضادة قبل الحصول على لقاح كورونا لا توجد أي علاقة مباشرة بين أدوية سيولة الدم، وفاعلية لقاح كورونا.
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