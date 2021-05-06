لبنان يحتجز بواخر تركية تزود البلاد بالكهرباء للتحقيق في شبهات فساد

قررت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، احتجاز بواخر تركية تزود البلاد بالكهرباء، للتحقيق في شبهات فساد بملايين الدولارات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اللبنانية، ضبط 11 كيلوجراما من الكوكايين مع رجل قادم من البرازيل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

وقال الرئيس اللبناني، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن التهريب بكافة أنواعه من مخدرات إلى محروقات يضر بلبنان ويكلّفه غاليًا.