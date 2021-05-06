Advertisements

ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية في فبراير 2021

الخميس 06/مايو/2021 - 12:20 م
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الخميس البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير 2021.

 

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

 

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 100.92خلال شهر فبراير2021 (أولـي) مقابل 98.70 خلال شهر يناير 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2.25%.

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

بلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 153.33 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 143.39 بارتفاع قدره 6.93 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان.

 

بلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 114.36 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 99.66 بارتفاع قدره 14.74٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

بلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 56.46 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 62.63 بانخفاض قدره 9.85% وذلك بسبب توقف خط انتاج أحد المصادر الهامة.

 

بلغ الرقـم القياسـي لصناعة الأثاث 111.12 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 155.48 بنسبة انخفاض قدرها 28.53% وذلك يرجع إلي حالة السوق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصناعات التحويلية الجهاز تاملاكزب للتعبئة العامة والاحصاء

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يستعرض التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. 6 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن القمة

منذ ساعة

أسباب تغيير موقف برشلونة من ضم لاوتارو

منذ أقل من ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

كومان مصمم على ضم مواطنه لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ ساعة و نصف

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 11 ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

أجويرو يحسم وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

"التعبئة والإحصاء": زيادة تكاليف إنتاج الملابس الجاهزة بنسبة 23.5%

"التعبئة والإحصاء": ارتفاع الرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير

"التعبئة والإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 15.1%

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية إلى 131.62 خلال يوليو 2019

"الإحصاء": تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يناير

ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أغسطس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي