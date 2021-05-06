ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية في فبراير 2021

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الخميس البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير 2021.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 100.92خلال شهر فبراير2021 (أولـي) مقابل 98.70 خلال شهر يناير 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2.25%.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

بلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 153.33 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 143.39 بارتفاع قدره 6.93 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان.

بلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 114.36 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 99.66 بارتفاع قدره 14.74٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

بلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 56.46 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 62.63 بانخفاض قدره 9.85% وذلك بسبب توقف خط انتاج أحد المصادر الهامة.

بلغ الرقـم القياسـي لصناعة الأثاث 111.12 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 155.48 بنسبة انخفاض قدرها 28.53% وذلك يرجع إلي حالة السوق.