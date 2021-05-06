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خطة استعداد محافظة الدقهلية لزراعة محصول الأرز

الخميس 06/مايو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة برئاسة اجتماع زراعة الأرز للعام الحالي 2021 لتحديد المساحات المقرر زراعتها بنطاق المحافظة بحضور المهندس عبدالفتاح الباز وكيل وزارة الري والمهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة ومدير إدارة شئون البيئة في المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمركز والمدن.

وكلفت "السكرتير المساعد" رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات الزراعية ومسؤولي الري بالمركز بحصر كافة مشاتل الأرز المخالفة وإصدار قرارات فورية بإزالتها علي نفقة المخالفين وإعداد تقرير أسبوعي في هذا الشأن.

واشارت " الغندور " الي أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم تخصيصها لصالح محافظة الدقهلية لزراعة الأرز بها هي 257 الف و550 فدان منهم 182 الف و550 فدان تم تخصيصهم طبقا لقرار وزير الري بالإضافة إلي 50 الف فدان لزراعة ارز يتحمل الجفاف و25 الف فدان لزراعة ارز علي ماء به نسبة ملوحه.

كما كلفت " السكرتير المساعد " مديرية الري ومديرية الزراعة باعداد كشوف وكروكيات للدورة الصيفية متضمنة اسماء المزارعين ومساحتهم في حدود المساحه المصرح بزراعتها مع الالتزام التام بكافة التعليمات والتوصيات عند توزيع المساحات علي الاحواض علي أن تكون المساحات مجمعة في حوض واحد وتجميعة واحدة مع عدم تكرار زراعة المحصول في نفس الحوض لمدة عامين متتاليين مع مراعاة الكتلة السكنية والحيز العمراني.

جاء ذلك، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحصر كافة مشاتل الأرز المخالفة وإزالتها علي الفور حفاظ علي حصة مصر من مياه النيل وعدم حدوث أي عجز في المياه بسبب الأراضي المخالفة وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن
خطة استعداد محافظة الدقهلية لزراعة محصول الأرز
خطة استعداد محافظة الدقهلية لزراعة محصول الأرز
خطة استعداد محافظة الدقهلية لزراعة محصول الأرز
خطة استعداد محافظة الدقهلية لزراعة محصول الأرز
خطة استعداد محافظة الدقهلية لزراعة محصول الأرز
خطة استعداد محافظة الدقهلية لزراعة محصول الأرز

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