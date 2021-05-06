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رسميا.. تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

الخميس 06/مايو/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ️والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو المقبل.

وكان من المقرر أن تنطلق أولى جولات دور المجموعات في التصفيات الإفريقية خلال شهر يونيو المقبل، إلا أن فيفا قرر ترحيلها إلى شهر أكتوبر مع تعديل المواعيد في الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي بعد سلسلة من المحادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في ظل الوضع الحالي المتأثّر بجائحة كوفيد-19.

وجا في البيان الرسمي المنشور من جانب الفيفا: بالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة COVID-19، تقرّر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021"

واضاف البيان: "تم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 بالإضافة إلى مارس 2022".

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