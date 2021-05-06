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تأجيل استضافة مصر لفاعليات مستر أولمبيا 2021

الخميس 06/مايو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قررت مؤسسة كوسكواد تأجيل استضافة فعاليات مستر أولمبيا للهواة وko pro، التي كان من المنتظر أن تسضيفهما مصر خلال الفترة من 17 إلى 22 أغسطس المقبل في واحد من أهم الأحداث الرياضية الكبرى المؤهلة للبطولة الأقوى والشهر في العالم مستر أولمبيا التي تقام سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام.

وجاء تأجيل استضافة فعاليات مهرجان مستر أولمبيا الذى سيقام للعام الثانى على التوالي في مصر، وفعاليات ko pro التي كانت ستنظمها مصر لأول مرة في تاريخ اللعبة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية في ظل القلق من زيادة انتشار فيروس كورونا خلال هذه المرحلة.

كوسكواد قررت تأجيل الفاعليات لتقام في نهاية شهر أكتوبر المقبل، بعدما ظهر اسلام قرطام مؤسس كوسكواد وراعى الأبطال وأبرز نجوم كمال الأجسام في بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصحبة عدد من نجوم كمال الأجسام المحترفين أبرزهم: بيج رامي صاحب لقب مستر أولمبيا 2020، وعضو مجلس إدارة كوسكواد ، ومحمود الدرة وأحمد الورداني ومحمد شعبان ومحمد كمال "كيمو" ودكتور رامي راش ودكتور معتز وسام ساموي وهاني بينك للتشاور في القرار الخاص بإقامة المهرجان في شهر أغسطس أو تأجيله.

وتم الاستقرار على التأجيل في النهاية لسببين: أولهما القلق من استمرار انتشار فيروس كورونا، ما سيعوق حضور الجماهير حال إقامة المهرجان في مصر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى ضمان حضور الأبطال المتوقع مشاركتهم والضيوف من الجنسيات الأوروبية والعربية التي ستحرص على التواجد في المنافسات، بينما يتمثل السبب الثاني في أن إقامة المهرجان في اكتوبر سيمنح الأبطال الذين لديهم رغبة في تجهيز انفسهم للفعاليات الفترة الكافية للاستعداد للمشاركة في مهرجان الهواة أو المحترفين.

من ناحية أخرى انضمت مؤسسة كوسكواد لرعاة مهرجان مستر أولمبيا تونس للهواة المقرر اقامته في أول شهر أغسطس المقبل، وتأتى هذه الخطوة في إطار دعم المؤسسة لرياضة كمال الأجسام في مصر والوطن العربي، من أجل انتشارها وإقامة المزيد من البطولات الناجحة التي تفرز أبطال على أعلى مستوى.

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