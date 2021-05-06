ارتفاع اصابات كورونا يجدد خسائر أسعار "النفط"

تراجعت أسعار النفط بعدما ارتفعت في وقت سابق يوم الخميس، وذلك تحت ضغط زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وغيرها، ورغم انخفاض فاق التوقعات كثيرا لمخزونات الخام الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 68.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 65.32 دولار للبرميل.

كان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ منتصف مارس آذار يوم الأربعاء قبل أن يتراجعا ليختما الجلسة دون تغير يذكر بعد يومين من المكاسب.

تبددت آمال في اقتراب الموجة الثانية المميتة لفيروس كورونا بالهند من ذروتها يوم الخميس مع تسجيل أعداد يومية قياسية للإصابات والوفيات ومع انتشار الفيروس من المدن إلى القرى في ثاني أكثر دول العالم سكانا.

وقال كومرتس بنك "الأعداد القياسية للإصابات الجديدة في الهند تتصدر عناوين الأخبار وتؤجج المخاوف من أن الطلب قد يتعافى بوتيرة أبطأ".

في الوقت نفسه، تدعمت الأسعار من تخفيف القيود في أوروبا وانخفاض مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وقال محللون في سيتي في مذكرة "مع استمرار توزيع اللقاحات واستمرار بدء موسم القيادة الصيفي المكبوت، يفترض أن يتسارع هذا الاتجاه، أن يُبقي الطلب على وقود السيارات قويا ويدعم ثقة السوق في قصة التعافي".

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت بما يفوق التوقعات كثيرا الأسبوع الماضي مع ارتفاع إنتاج مصافي التكرير وقفزة للصادرات.

وهبطت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل نيسان إلى 485.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وقال كومرتس بنك إن هذا الانخفاض يرجع بالأساس إلى "هبوط حاد في صافي واردات النفط الخام إلى نحو 1.3 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لها في 40 عاما على الأقل".