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شركات الاستثمار الرياضي تطالب الوزير بإعفاءات من الإيجارات في ظل أزمة كورونا
الخميس 06/مايو/2021 - 12:37 م
الفجر الرياضي
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طالب العديد من رجال الأعمال في مجال الاستثمار الرياضي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضي بالتدخل ووضع حلول تساعد المستمرين في ظل أزمة كورونا بعد قرارات رئيس الوزراء الأخيرة ووزارة الشباب بغلق الهيئات والمنشات الشبابية من الساعة التاسعة مساءا.
وطالب المستثمرين في رسالتهم لوزير الشباب والرياضة بإعفاوهم من سداد القيمة الإيجاربة والضرائب والكهرباء طوال مدة فترة الحظر.
وأكد بعض المستثمرين أنهم يؤيدون قرارات الدولة ومعاها قلبا وقالبا في ظل ظروف كورونا ولكن يجب ان تنظر الوزارة للخسائر الكبيرة التي سيتعرضون لها والتي ستدفعون بلا شكل لعدم الاستثمار في المجال الرياضي مرة اخري.
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