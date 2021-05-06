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بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء.. كريم فهمي يكشف مصير فيلم "ديدو"

الخميس 06/مايو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان كريم فهمي عن إلغاء العرض الخاص بفيلمه الجديد "ديدو" الذي كان من المقرر إقامته خلال الأيام المُقبلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر كريم فهمي صورة البوستر الرسمي الخاص بفيلم"ديدو"، وعلق عليه قائلًا:"نظرًا للظروف اللي بنعدي بيها قررنا إلغاء العرض الخاص لفيلم ديدو".

وأضاف كريم فهمي قائلاً:"وإن شاء الله هحضر الفيلم مع الجمهور اللي هيشرفنا أول يوم العيد، حفلة 12 الظهر، وحفلة 3 العصر في سينما كايرو فيستيفال سيتي التجمع، وحفلة 6 في مول العرب أكتوبر، هستناكوا".

فيلم" ديدو" بطولة الفنان كريم فهمي، وحمدي الميرغني، هشام ماجد، محمد ثروت، شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، هدى المفتي، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بغلق المحال والكافيهات والمولات التجارية والمطاعم والمسارح في تمام الساعة الـ9 مساءًا، وغلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة لمدة 15 يومًا
بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء.. كريم فهمي يكشف مصير فيلم ديدو
بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء.. كريم فهمي يكشف مصير فيلم "ديدو"
بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء.. كريم فهمي يكشف مصير فيلم "ديدو"

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