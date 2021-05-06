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اتصالات الاماراتية تسعي لاقتراض مليار دولار

الخميس 06/مايو/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب إصدار اتصالات لسندات على شريحتين أن مشغل خدمات الاتصالات  الذي مقره أبوظبي بصدد جمع مليار يورو (1.2 مليار دولار) من السندات يوم الخميس.

وأفادت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز بأن الشركة تعتزم جمع 500 مليون يورو من سندات لأجل سبع سنوات و500 مليون يورو أخرى من سندات لأجل 12 عاما.

وجرى تسويق السندات لأجل سبع سنوات عند حوالي 85 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، و110 نقاط أساس فوق نفس المتوسط للشريحة لأجل 12 عاما.

وجرى تكليف إتش.إس.بي.سي وبي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وسوسيتيه جنرال بترتيب العملية التي من المتوقع إغلاقها في وقت لاحق يوم الخميس.

 

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