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10 موارد لصندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.. تعرف عليها

الخميس 06/مايو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، قبل أمس الثلاثاء، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.

ونصت المادة 76 من مشروع القانون والتي تتعلق بتحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين، على أن تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:

1- رسوم قيد الأعضاء.

2- ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.

3- ما تساهم به الدولة من إعانات سنوية في هذا الصندوق.

4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.

5- أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

6- نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون.

7- نسبة لا تقل عن 50% من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون.

8- مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من هذا القانون.

9- إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10 -جميع الموارد الأخرى المشروعة.

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