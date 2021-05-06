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اتفاقية تعاون مشترك بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومستشفى أهل مصر للحروق

الخميس 06/مايو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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وقعت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ويمثلها الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية مذكرة تفاهم مشترك مع  جمعية أهل مصر للتنمية ويمثلها الدكتور عادل احمد المدير التنفيذي لمستشفى أهل مصر للحروق، وتضمنت بنود الاتفاقية قيام  أقسام الكلية المختلفة بتقديم بعض الحلول والنقاط البحثية لتذليل المشكلات العملية بالجمعية والمستشفى.

تتضمن الاتفاقية تبادل المعرفة حول الطرق العلاجية الفعالة لضحايا الحروق خلال المرحلتين الحادة والتأهيلية، وتوفير استشاريين للموافقة على تعديل أو تصميم النسق الخاص بالملابس الضاغطة بمؤسسة أهل مصر لتأهيل ضحايا الحروق، التعاون لعمل أبحاث خاصة بعلاجات الحروق المتقدمة.

أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة تسعي للتواصل وعقد شراكات متعددة ومتنوعة مع كافة الجهات المجتمعية تحقيقًا لتبادل الخبرات والتعاون في شتى المجالات المجتمعية، لتقديم كافة أشكال الدعم للجهات ذات الصلة بالتخصصات العلمية الفريدة التي تتميز بها جامعة حلوان.

أوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن البرتوكول يستهدف التعاون في مجال البحث العلمي في تصميم وتنفيذ مستلزمات الرعاية الطبية للأشخاص المتعرضين للحريق، وتبادل الخبرات وممارسات فعلية حيث يتم تدريب الطلبة على تصميم قطع النسيج والدعامات النسجية التي تستخدم للمصابين بمستشفى أهل مصر. 

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور إبراهيم نوفل والدكتور محمود أحمد من جمعية اهل مصر، والدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ايمان ابو طالب الاستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج

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