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ضبط 3 سيدات لإتجارهن بالمخدرات وغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه بالقليوبية

الخميس 06/مايو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على 3 سيدات في طوخ، لإتجارهن في المخدرات، وقيامهن بعمليات غسيل أموال من جراء تجارتهن المشبوهة، بلغت نحو 25 مليون جنيه، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات سرية لمديرية أمن القليوبية، تفيد إتجار 3 سيدات لاثنين منهن معلومات جنائيه بدائرة مركز شرطة طوخ، في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهن، وتربحهن وجمعهن لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهن غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضي الفضاء والزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن الأموال التي جرى التوصل إليها بحوزتهمن نحو 25 مليون جنيه، وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليهن وتولت النيابة التحقيق.

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