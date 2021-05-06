قرار عاجل من وزير النقل بشأن السكة الحديد

قرر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إقالة المهندس سامي عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الصيانة والدعم الفني، بعد نحو أسبوعين من تعيينه في أعقاب حادث قطار طوخ الأخير.





كما أصدر وزير النقل بتعيين المهندس أشرف عبد الوهاب، نائبا لرئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الصيانة والدعم الفني بدلا من عبد الفتاح.





وفي سياق منفصل، كشف وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، عن الخطة العاجلة الخاصة بالسكة الحديد، قائلا إن الأولوية الأولى للغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية.





وأضاف أنه سيتم إقامة أسوار على جانبي السكة في كل الأماكن التي بها تجمعات سكنية، كمرحلة ثانية، حفاظًا على سلامة المواطنين فحياة المواطنين غالية علينا ويجب أن نتسابق لحمايتها ولا مكان لمهمل أو متكاسل.





جاء ذلك خلال تكريمه لعدد (36) عاملا بالسكة الحديد على التزامهم باللوائح والتعليمات الخاصة بالهيئة، ومنعهم لحوادث خطيرة في الوقت المناسب.





وأكد كامل الوزير خلال الحفل على ضرورة المحافظة على كافة أصول السكة الحديد، والاستغلال الأمثل لكافة الموارد ومنع دخول أي راكب بدون تذكرة، لآفتا إلى أننا لن نتوانى في تحسين دخول العاملين في وزاره النقل والسكة الحديد بالطرق القانونية المتاحة.





كما تفقد الوزير، أمس الأربعاء، محطة مصر واطمأن على توافر التذاكر وعلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.





وشدد الوزير على ضرورة إلزام كافة الركاب بارتداء الكمامة في كافة المحطات والقطارات بالإضافة الى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وعقب الزيارة عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية التي وجهت بها القيادة السياسية.





أكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة في كافة قطاعات السكة الحديد، وسرعة الانتهاء من منظومة المزلقانات والمحطات والإشارات والأسوار.





كما شدد على سرعة تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد داخل ميناء السخنة وفقا للمخطط العام للميناء وكذلك تطوير محطات خط القاهرة السويس.