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أمريكا: محاولات الصين إنشاء موانئ بحرية في دول أفريقية تمثل تهديدا لنا

الخميس 06/مايو/2021 - 01:04 م
أمريكا
أمريكا
وكالات
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قال الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إن محاولات الصين إنشاء موانئ بحرية على سواحل الأطلسي في دول أفريقية تمثل تهديدا لنا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أصبحت الصين في العام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الاولى، متجاوزة الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش السريع لاقتصادها الأقل تأثرا بوباء كوفيد-19 من اقتصادات الشركاء الغربيين.

 

وخلال العام الماضي، بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين 586 مليار دولار (مجموع الصادرات والواردات) مقارنة بـ555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفقا للأرقام الصادرة الاثنين عن المعهد الاوروبي للإحصاء (يوروستات).

 

وأوضح “يوروستات” في بيان “خلال العام 2020، كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي”.

 

وإذا كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الاول للصين منذ العام 2004، فهذه المرة الأولى التي يكون فيها العكس صحيحا، أي أن الصين سبقت الولايات المتحدة في حجم المبادلات التجارية مع أوروبا.

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