التعليم توضح موقف طلاب النقل الذين لم يحضروا امتحانات "مارس وأبريل"

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال تنبيهات الي المدارس بأن يعقد الامتحان التكميلي للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وللطلاب الذين تغيبوا عن امتحان شهر أبريل بداية من الاحد المقبل الموافق ٩ مايو وسيكون الامتحان في منهج شهر أبريل فقط.



وقالت التعليمات التي تم إصدارها من المديريات للمدارس: الطلاب الذين تغيبوا ولم يحضروا كل من الشهرين مارس وابريل وكذلك الحاصلين علي اقل من ٢٥ % من متوسط الشهرين في مجموع مادة أو حصلوا علي اقل من ٥٠ % في المجموع الكلي لمتوسط الشهرين فلهم ايضا امتحان تكميلي عن الشهرين مارس وابريل وذلك يوم ١٨ مايو وذلك بعد إعلان النتيجة.







