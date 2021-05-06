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محافظ بورسعيد يكلف بالالتزام بمواعيد غلق المولات والمطاعم والمقاهي
الخميس 06/مايو/2021 - 01:11 م
شيماء الريس
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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيتريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءً، مع حظر إقامة المؤتمرات، والاحتفالات والفعاليات بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف المحافظ انه سيتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل "الدليفري"، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولجنه إدارة ازمة فيروس كورونا المستجد.
وقال المحافظ، إنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، لمدة 5 أيام، وخلال تلك الفترة سيتم استمرار غلق شواطئ المحافظة والحدائق والمتنزهات العامة بكافة أحياء المحافظة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ووجه المحافظ، مديرية الأوقاف بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ القرارات الصادرة بشأن إقامة صلاة العيد بالمساجد الكبرى التي تشهد إقامة صلاة الجمعة بها وفقا للمعايير المحددة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين المصلين.
وشدد، على تكثيف حملات المتابعة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.
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