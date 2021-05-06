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محافظ بورسعيد يكلف بالالتزام بمواعيد غلق المولات والمطاعم والمقاهي

الخميس 06/مايو/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيتريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءً، مع حظر إقامة المؤتمرات، والاحتفالات والفعاليات بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ انه سيتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل "الدليفري"، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولجنه إدارة ازمة فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، لمدة 5 أيام، وخلال تلك الفترة سيتم استمرار غلق شواطئ المحافظة والحدائق والمتنزهات العامة بكافة أحياء المحافظة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ووجه المحافظ، مديرية الأوقاف بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ القرارات الصادرة بشأن إقامة صلاة العيد بالمساجد الكبرى التي تشهد إقامة صلاة الجمعة بها وفقا للمعايير المحددة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين المصلين.

وشدد، على تكثيف حملات المتابعة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

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